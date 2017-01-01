Тор: Рагнарек (фильм, 2017) смотреть онлайн

Супергерой, которому под силу предотвратить конец света, в сиквеле нашумевшего блокбастера «Тор» по вселенной Marvel.



Вернувшись в родной Асгард после долгого отсутствия, Тор обнаруживает, что мир в опасности из-за козней Локи, его сводного брата. Хела, богиня смерти, намерена уничтожить Асгард, и кажется, никто не в силах ее остановить. Однако у Тора нет другого выбора, кроме как противостоять злу, иначе грядет Рагнарек — погибель всего. На помощь громовержцу приходят верные друзья, и вместе им предстоит биться с демоном огня, призванным Хелой, который, согласно пророчеству, способен уничтожить все девять миров. Какая судьба ждет Асгард и его правителя в схватке с самой Смертью?



Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Том Хиддлстон и Идрис Эльба в фэнтези-боевике «Тор: Рагнарек». Фильм 2017 года доступен онлайн на портале Wink.



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