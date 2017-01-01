Этот фильм пока недоступен
Тор: Рагнарек (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Супергерой, которому под силу предотвратить конец света, в сиквеле нашумевшего блокбастера «Тор» по вселенной Marvel.
Вернувшись в родной Асгард после долгого отсутствия, Тор обнаруживает, что мир в опасности из-за козней Локи, его сводного брата. Хела, богиня смерти, намерена уничтожить Асгард, и кажется, никто не в силах ее остановить. Однако у Тора нет другого выбора, кроме как противостоять злу, иначе грядет Рагнарек — погибель всего. На помощь громовержцу приходят верные друзья, и вместе им предстоит биться с демоном огня, призванным Хелой, который, согласно пророчеству, способен уничтожить все девять миров. Какая судьба ждет Асгард и его правителя в схватке с самой Смертью?
Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Том Хиддлстон и Идрис Эльба в фэнтези-боевике «Тор: Рагнарек». Фильм 2017 года доступен онлайн на портале Wink.
Тор: Рагнарек смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время151 мин / 02:31
Рейтинг
- Режиссёр
Тайка
Вайтити
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- ЭПСценарист
Эрик
Пирсон
- ККСценарист
Крэйг
Кайл
- Сценарист
Стэн
Ли
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ЗБМонтажёр
Зене
Бэйкер
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо