Актёры и съёмочная группа фильма «Тор: Рагнарек»

Режиссёры
Актёры
АктёрThor
Крис ХемсвортChris Hemsworth
АктёрLoki
Том ХиддлстонTom Hiddleston
АктрисаHela
Кейт БланшеттCate Blanchett
АктёрHeimdall
Идрис ЭльбаIdris Elba
АктёрGrandmaster
Джефф ГолдблюмJeff Goldblum
АктрисаValkyrie
Тесса ТомпсонTessa Thompson
АктёрSkurge
Карл УрбанKarl Urban
АктёрBruce Banner / Hulk
Марк РуффалоMark Ruffalo
АктёрOdin
Энтони ХопкинсAnthony Hopkins
АктёрDoctor Strange