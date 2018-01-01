Wink
Тор: Рагнарек
Актёры и съёмочная группа фильма «Тор: Рагнарек»

Режиссёры

Тайка Вайтити

Taika Waititi
Режиссёр

Актёры

Крис Хемсворт

Chris Hemsworth
АктёрThor
Том Хиддлстон

Tom Hiddleston
АктёрLoki
Кейт Бланшетт

Cate Blanchett
АктрисаHela
Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрHeimdall
Джефф Голдблюм

Jeff Goldblum
АктёрGrandmaster
Тесса Томпсон

Tessa Thompson
АктрисаValkyrie
Карл Урбан

Karl Urban
АктёрSkurge
Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрBruce Banner / Hulk
Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
АктёрOdin
Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрDoctor Strange

Сценаристы

Эрик Пирсон

Eric Pearson
Сценарист
Крэйг Кайл

Craig Kyle
Сценарист
Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Жарков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа

Художники

Майес С. Рубео

Mayes C. Rubeo
Художница
Беверли Данн

Beverley Dunn
Художница

Монтажёры

Зене Бэйкер

Zene Baker
Монтажёр
Джоэль Негрон

Joel Negron
Монтажёр

Операторы

Хавьер Агирресаробе

Javier Aguirresarobe
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор