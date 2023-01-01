Актёры и съёмочная группа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

WinkФильмыТемный рыцарь: Возрождение легендыАктёры и съёмочная группа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Актёры
АктёрBruce Wayne / Batman
Кристиан БэйлChristian Bale
АктёрBane
Том ХардиTom Hardy
АктрисаSelina
Энн ХэтэуэйAnne Hathaway
АктёрBlake
Джозеф Гордон-ЛевиттJoseph Gordon-Levitt
АктрисаMiranda
Марион КотийярMarion Cotillard
АктёрCommissioner Gordon
Гари ОлдманGary Oldman
АктёрFox
Морган ФриманMorgan Freeman
АктёрAlfred
Майкл КейнMichael Caine
АктёрFoley
Мэттью МодайнMatthew Modine
АктёрDaggett