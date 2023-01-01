Wink
Фильмы
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Актёры и съёмочная группа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Режиссёры

Кристофер Нолан

Christopher Nolan
Режиссёр

Актёры

Кристиан Бэйл

Christian Bale
АктёрBruce Wayne / Batman
Том Харди

Tom Hardy
АктёрBane
Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
АктрисаSelina
Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
АктёрBlake
Марион Котийяр

Marion Cotillard
АктрисаMiranda
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрCommissioner Gordon
Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрFox
Майкл Кейн

Michael Caine
АктёрAlfred
Мэттью Модайн

Matthew Modine
АктёрFoley
Бен Мендельсон

Ben Mendelsohn
АктёрDaggett

Сценаристы

Джонатан Нолан

Jonathan Nolan
Сценарист
Кристофер Нолан

Christopher Nolan
Сценарист
Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист

Продюсеры

Кристофер Нолан

Christopher Nolan
Продюсер
Чарльз Ровен

Charles Roven
Продюсер
Эмма Томас

Emma Thomas
Продюсер
Кевин Де Ла Ной

Kevin de la Noy
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Марьяна Спивак

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа

Художники

Тоби Бриттон

Toby Britton
Художник
Джеймс Хэмбридж

James Hambidge
Художник
Джералд Салливан

Gerald Sullivan
Художник
Су Уайтакер

Su Whitaker
Художница
Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница

Монтажёры

Ли Смит

Lee Smith
Монтажёр

Операторы

Уолли Пфистер

Wally Pfister
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор