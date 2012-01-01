Темный рыцарь: Возрождение легенды (фильм, 2012) смотреть онлайн

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» — культовый супергеройский нео-нуар Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом и Томом Харди в главных ролях. В отличие от готической мистики Тима Бертона или стилизованной мрачности Зака Снайдера, Нолан рисует Бэтмена как фигуру, сотканную из человеческой уязвимости и моральной борьбы.



Восемь лет Брюс Уэйн, он же Бэтмен, жил в тени, взяв на себя вину за смерть Харви Дента ради хрупкого порядка в городе. Бэйн, звероподобный стратег в маске, врывается в Готэм, сея разруху и страх. Брюс возвращается, но его дух сломлен, и Бэйн с легкостью его сокрушает. Появление хитроумной Женщины-Кошки вносит в борьбу двух героев свою интригу и неожиданные грани. Готэм превращается в зеркало социальных ран: катализатор хаоса Бэйн бросает вызов общественным устоям, а его физическая мощь и идеологическая угроза контрастируют с внутренним надломом Брюса, создавая конфликт, где героизм рождается из преодоления личных демонов.



Фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — экшен-тяжеловес, в котором Бэтмен сталкивается с врагом, едва не превосходящим его по силе. Супергеройская классика Нолана показывает, как тонка грань между порядком и анархией в городе, стремительно теряющем последнюю надежду.



