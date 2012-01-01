Темный рыцарь: Возрождение легенды (фильм, 2012) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» — культовый супергеройский нео-нуар Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом и Томом Харди в главных ролях. В отличие от готической мистики Тима Бертона или стилизованной мрачности Зака Снайдера, Нолан рисует Бэтмена как фигуру, сотканную из человеческой уязвимости и моральной борьбы.
Восемь лет Брюс Уэйн, он же Бэтмен, жил в тени, взяв на себя вину за смерть Харви Дента ради хрупкого порядка в городе. Бэйн, звероподобный стратег в маске, врывается в Готэм, сея разруху и страх. Брюс возвращается, но его дух сломлен, и Бэйн с легкостью его сокрушает. Появление хитроумной Женщины-Кошки вносит в борьбу двух героев свою интригу и неожиданные грани. Готэм превращается в зеркало социальных ран: катализатор хаоса Бэйн бросает вызов общественным устоям, а его физическая мощь и идеологическая угроза контрастируют с внутренним надломом Брюса, создавая конфликт, где героизм рождается из преодоления личных демонов.
Фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — экшен-тяжеловес, в котором Бэтмен сталкивается с врагом, едва не превосходящим его по силе. Супергеройская классика Нолана показывает, как тонка грань между порядком и анархией в городе, стремительно теряющем последнюю надежду.
Темный рыцарь: Возрождение легенды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время157 мин / 02:37
Рейтинг
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДНСценарист
Джонатан
Нолан
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- Продюсер
Эмма
Томас
- Продюсер
Кевин
Де Ла Ной
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер