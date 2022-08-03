Стрелок
Wink
Фильмы
Стрелок

Стрелок (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.32007, Shooter
Боевик, Триллер120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды к бывшему снайперу Бобу приезжает бывший напарник и уговаривает помочь в одном важном деле – спасти жизнь человека, на которого готовится покушение. Боб соглашается, но вскоре понимает, что речь идет о заговоре с целью убийства президента…

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стрелок»