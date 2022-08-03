Стрелок (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.32007, Shooter
Боевик, Триллер120 мин18+
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О фильме
Однажды к бывшему снайперу Бобу приезжает бывший напарник и уговаривает помочь в одном важном деле – спасти жизнь человека, на которого готовится покушение. Боб соглашается, но вскоре понимает, что речь идет о заговоре с целью убийства президента…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Элиас
Котеас
- НБАктёр
Нед
Битти
- Актёр
Раде
Шербеджия
- РМАктриса
Рона
Митра
- Актёр
Тейт
Донован
- ДЛСценарист
Джонатан
Лемкин
- СХСценарист
Стивен
Хантер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ЭХПродюсер
Эрик
Хаусэм
- Продюсер
Марк
Джонсон
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ММКомпозитор
Марк
Манчина