Однажды к бывшему снайперу Бобу приезжает бывший напарник и уговаривает помочь в одном важном деле – спасти жизнь человека, на которого готовится покушение. Боб соглашается, но вскоре понимает, что речь идет о заговоре с целью убийства президента…

