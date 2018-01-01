Wink
Страна чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «Страна чудес»

Режиссёры

Дмитрий Дьяченко

Режиссёр
Максим Свешников

Режиссёр

Актёры

Елена Яковлева

АктрисаЛюба
Фёдор Добронравов

АктёрСемён
Александр Паль

АктёрСаня
Олеся Железняк

Актриса
Сергей Лавыгин

Актёр
Грант Тохатян

Актёр
Ольга Лерман

Актриса
Тимофей Трибунцев

АктёрВалера
Иван Добронравов

Актёр
Анна Назарова

Актриса

Сценаристы

Леонид Барац

Сценарист
Ростислав Хаит

Сценарист
Сергей Петрейков

Сценарист

Продюсеры

Эдуард Илоян

Продюсер
Руслан Татаринцев

Продюсер
Георгий Шабанов

Продюсер
Михаил Ткаченко

Продюсер

Монтажёры

Тим Павелко

Монтажёр

Операторы

Иван Лебедев

Оператор
Эдуард Мошкович

Оператор
Генрих Медер

Оператор
Дмитрий Грибанов

Оператор

Композиторы

Алексей Массалитинов

Композитор