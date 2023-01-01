Биография

Анна Назарова — российская актриса театра и кино. Родилась в Магаданской области 12 апреля 1992 года. В детстве артистка посещала театральный кружок, где сразу определилась с выбором профессии. После школы Анна поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, по окончании которого получила диплом актрисы музыкального театра. В 2015 году стала ведущей шоу «Музыка Первого». Дебют Анны Назаровой на экране состоялся в 2011 году: поначалу это были эпизодические роли в проектах «Пыльная работа» и «Привычка расставаться». Среди ранних работы Анны также можно найти картины «Страна чудес» и «Неуловимые: Джекпот». В 2018 году актриса получила главную роль в коротком фильме Виталия Дудника «Розыгрыш», после чего появилась в крупном проекте Федора Бондарчука «Вторжение», а также приняла участие в съемках фантастического триллера «Спутник».