Спасти рядового Райана
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Спасти рядового Райана

Спасти рядового Райана (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.31998, Saving Private Ryan
Военный, Боевик161 мин18+

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О фильме

Командование приняло решение демобилизовать Райана и отправить его на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада…

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Качество
SD
Время
161 мин / 02:41

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти рядового Райана»