Спасти рядового Райана (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.31998, Saving Private Ryan
Военный, Боевик161 мин18+
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О фильме
Командование приняло решение демобилизовать Райана и отправить его на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада…
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик
КачествоSD
Время161 мин / 02:41
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Адам
Голдберг
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Джованни
Рибизи
- ДДАктёр
Джереми
Дэвис
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Тед
Дэнсон
- РРСценарист
Роберт
Родат
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Бонни
Кертис
- Продюсер
Кевин
Де Ла Ной
- Продюсер
Марк
Гордон
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс