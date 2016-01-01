Союзники (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Allied
Боевики, Триллеры119 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Разгар Второй мировой войны. Канадский шпион Макс и участница французского сопротивления Марианна проводят опасную операцию в Касабланке под видом супружеской пары. Вскоре их чувства перерастают в настоящие...
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актёр
Аугуст
Диль
- ШХАктриса
Шарлотта
Хоуп
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- Актёр
Мэттью
Гуд
- ДБАктёр
Дэниэл
Беттс
- Актёр
Саймон
Макберни
- Актёр
Джаред
Харрис
- Сценарист
Стивен
Найт
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Стивен
Найт
- ДРПродюсер
Джеки
Рубин
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ДОМонтажёр
Джеремайя
О’Дрисколл
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри