Смокинг (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Смокинг» – американский комедийный шпионский боевик с Джеки Чаном и Дженнифер Лав Хьюитт в главных ролях.
Водитель такси Джимми Тонг (Джеки Чан) зарекомендовал себя как отличный водитель – с ним безопасно, комфортно, а главное пассажиры всегда вовремя попадают в пункт назначения. Джимми устраивается водителем к богатому и успешному бизнесмену Кларку Девлину (Джейсон Айзекс). Таксист и бизнесмен за короткий срок находят общий язык и становятся хорошими приятелями. Позже Джимми узнает, что Кларк вовсе не бизнесмен, а секретный агент, который находится на спецзадании. В один из дней Кларку становится плохо – он теряет сознание, а перед этим просит Джимми надеть его смокинг. Оказывается, что смокинг Кларка это не просто красивый предмет мужской одежды, а высокотехнологичное чудо, созданное специально секретными службами: с его помощью самый обыкновенный человек может стать настоящим супергероем. Джимми исполняет просьбу своего приятеля, надевает смокинг и с этого момента его жизнь круто меняется. Он теперь не просто водитель, он – супермен!
Интересный факт: смокинг для фильма был сшит специально на заказ модным домом Giorgio Armani. Интерес у зрителей к данной картине был огромен – кассовые сборы составили 104 миллиона долларов при бюджете в 60 миллионов.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кевин
Донован
- Актёр
Джеки
Чан
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актриса
Деби
Мейзар
- РКАктёр
Ричи
Костер
- Актёр
Петер
Стормаре
- МКАктриса
Миа
Коттет
- РМАктёр
Романи
Малко
- Актёр
Дэниэл
Кэш
- ДРАктёр
Джоди
Расикот
- МЛСценарист
Майкл
Лисон
- Сценарист
Фил
Хэй
- ММСценарист
Мэтт
Манфреди
- АШПродюсер
Адам
Шредер
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- УЧПродюсер
Уилли
Чань
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни