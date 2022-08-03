Смокинг (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм «Смокинг» – американский комедийный шпионский боевик с Джеки Чаном и Дженнифер Лав Хьюитт в главных ролях.

Водитель такси Джимми Тонг (Джеки Чан) зарекомендовал себя как отличный водитель – с ним безопасно, комфортно, а главное пассажиры всегда вовремя попадают в пункт назначения. Джимми устраивается водителем к богатому и успешному бизнесмену Кларку Девлину (Джейсон Айзекс). Таксист и бизнесмен за короткий срок находят общий язык и становятся хорошими приятелями. Позже Джимми узнает, что Кларк вовсе не бизнесмен, а секретный агент, который находится на спецзадании. В один из дней Кларку становится плохо – он теряет сознание, а перед этим просит Джимми надеть его смокинг. Оказывается, что смокинг Кларка это не просто красивый предмет мужской одежды, а высокотехнологичное чудо, созданное специально секретными службами: с его помощью самый обыкновенный человек может стать настоящим супергероем. Джимми исполняет просьбу своего приятеля, надевает смокинг и с этого момента его жизнь круто меняется. Он теперь не просто водитель, он – супермен!

Интересный факт: смокинг для фильма был сшит специально на заказ модным домом Giorgio Armani. Интерес у зрителей к данной картине был огромен – кассовые сборы составили 104 миллиона долларов при бюджете в 60 миллионов.

