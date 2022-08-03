Секретная служба Санта-Клауса
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Детям
Секретная служба Санта-Клауса

Секретная служба Санта-Клауса (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Arthur Christmas
Мультфильм, Приключения93 мин6+

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О фильме

Мультфильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секретная служба Санта-Клауса»