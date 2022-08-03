Секретная служба Санта-Клауса (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Arthur Christmas
Мультфильм, Приключения93 мин6+
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О фильме
Мультфильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ССРежиссёр
Сара
Смит
- БКРежиссёр
Барри
Кук
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Хью
Лори
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актриса
Эшли
Дженсен
- МВАктёр
Марк
Вуттон
- Актриса
Лора
Линни
- Актриса
Ева
Лонгория
- РМАктриса
Рамона
Маркес
- Сценарист
Питер
Бейнхэм
- СССценарист
Сара
Смит
- ПЛПродюсер
Питер
Лорд
- ДСПродюсер
Дэвид
Спрокстон
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ИБХудожник
Ив
Барр
- ДКМонтажёр
Джеймс
Купер
- ДКОператор
Джерика
Клилэнд
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс