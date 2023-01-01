Биография

Питер Бейнхэм – британский сценарист, актер, продюсер родом из Кардиффа. День рождения: 28 июня 1963 г. Детство Питера Бэйнхэма прошло в родном городе, где он окончил Флитвудский морской колледж. До 21 года молодой человек служил на флоте и даже получил квалификацию, позволявшую ему управлять супертанкером. Однако, уже в 22 года она резко изменил всю свою жизнь, обратившись к созданию комедийных историй. Сценариста Питера Бейнхэма прославили телевизионные шоу и сериалы, например: «День сегодня» (1994 г.), «Я — Алан Партридж» (1997-2002 гг.), «Джем» (2002 г.), в которых снимались известные британские комики Кристофер Моррис, Стив Куган, Армандо Януччи, Саша Барон Коэн. Сработавшаяся команда выпустила в 2006 г. нашумевшую комедию «Борат», снятую режиссером Ларри Чарльзом. За лучшую мужскую роль картина получила «Золотой глобус», за «Лучший адаптированный сценарий» номинацию на «Оскар», а в прокате собрала рекордные 261 млн. $ при бюджете съемок в 18 млн. $. Второй фильм с тем же главным героем вышел в прокат в 2020 году. Роли Питера Бейнхэма – это эпизоды в комедиях по им же написанным сценариям. В ближайшем будущем зрителей ожидает выход на экран несколько фильмов Питера Бейнхэма, над которыми он уже работает вместе с Сашей Бароном Кэном.