Родные (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Душевное драмеди по сценарию Жоры Крыжовникова о семейном автопутешествии навстречу мечте. В главных ролях — Сергей Бурунов и Монеточка.
На семейном ужине Павел Карнаухов открывает родным грустную п�равду: ему осталось жить всего год из-за обнаруженной опухоли мозга. Однако он не сдается и решает исполнить давнюю мечту — выступить на Грушинском фестивале со своей песней. Поддерживая его решение, вся семья собирается вместе и отправляется в автопутешествие на стареньком микроавтобусе на юг страны. По пути Карнауховы проезжают через российские города и деревни и попадают в самые невероятные ситуации. Чтобы достичь пункта назначения, они должны не только преодолеть различные испытания и разрешить семейные конфликты, но и укрепить свои непростые взаимоотношения.
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Информация
Рейтинг
- ИАРежиссёр
Илья
Аксенов
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Семён
Трескунов
- МАктриса
Монеточка
- КБАктриса
Катерина
Беккер
- Актриса
Анна
Уколова
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ДРАктёр
Дмитрий
Русаков
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Алексей
Казаков
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Павел
Буря
- Продюсер
Алексей
Казаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- ЮКМонтажёр
Юрий
Карих
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- МСОператор
Михаил
Соловьёв
- ИМКомпозитор
Игорь
Матвиенко