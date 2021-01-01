Родные (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Душевное драмеди по сценарию Жоры Крыжовникова о семейном автопутешествии навстречу мечте. В главных ролях — Сергей Бурунов и Монеточка.



На семейном ужине Павел Карнаухов открывает родным грустную п�равду: ему осталось жить всего год из-за обнаруженной опухоли мозга. Однако он не сдается и решает исполнить давнюю мечту — выступить на Грушинском фестивале со своей песней. Поддерживая его решение, вся семья собирается вместе и отправляется в автопутешествие на стареньком микроавтобусе на юг страны. По пути Карнауховы проезжают через российские города и деревни и попадают в самые невероятные ситуации. Чтобы достичь пункта назначения, они должны не только преодолеть различные испытания и разрешить семейные конфликты, но и укрепить свои непростые взаимоотношения.



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