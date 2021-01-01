Родные
Wink
Фильмы
Родные
9.32021, Родные
Комедии, Драмы97 мин18+
Фильм в подписке «START»

Родные (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Душевное драмеди по сценарию Жоры Крыжовникова о семейном автопутешествии навстречу мечте. В главных ролях — Сергей Бурунов и Монеточка.

На семейном ужине Павел Карнаухов открывает родным грустную правду: ему осталось жить всего год из-за обнаруженной опухоли мозга. Однако он не сдается и решает исполнить давнюю мечту — выступить на Грушинском фестивале со своей песней. Поддерживая его решение, вся семья собирается вместе и отправляется в автопутешествие на стареньком микроавтобусе на юг страны. По пути Карнауховы проезжают через российские города и деревни и попадают в самые невероятные ситуации. Чтобы достичь пункта назначения, они должны не только преодолеть различные испытания и разрешить семейные конфликты, но и укрепить свои непростые взаимоотношения.

Смогут ли близкие люди помочь отцу осуществить его мечту, узнаете в отечественном роуд-муви — фильм «Родные» 2021 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе!

Родные смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Родные»

Всё