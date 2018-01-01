Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей»

WinkФильмыПриключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака БаскервилейАктёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
Режиссёры
Актёры
АктёрШерлок Холмс
Василий Ливанов
Актёрдоктор Ватсон
Виталий Соломин
Актёрсэр Генри Баскервиль
Никита Михалков
АктёрДжек Стэплтон
Олег Янковский
АктрисаБэрил Степлтон
Ирина Купченко
АктёрДжон Бэрримор
Александр Адабашьян
АктрисаЭльза Бэрримор
Светлана Крючкова
Актрисамиссис Лора Лайонс
Алла Демидова
Актёрдоктор Мортимер
Евгений Стеблов
Актёрмистер Фрэнкленд