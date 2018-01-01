Wink
Фильмы
Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей»

Режиссёры

Игорь Масленников

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

АктёрШерлок Холмс
Виталий Соломин

Актёрдоктор Ватсон
Никита Михалков

Актёрсэр Генри Баскервиль
Олег Янковский

АктёрДжек Стэплтон
Ирина Купченко

АктрисаБэрил Степлтон
Александр Адабашьян

АктёрДжон Бэрримор
Светлана Крючкова

АктрисаЭльза Бэрримор
Алла Демидова

Актрисамиссис Лора Лайонс
Евгений Стеблов

Актёрдоктор Мортимер
Сергей Мартинсон

Актёрмистер Фрэнкленд

Сценаристы

Игорь Масленников

Сценарист
Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист
Юрий Векслер

Сценарист

Продюсеры

Григорий Прусовский

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа

Художники

Нелли Лев

Художница
Римма Штиль

Художница

Операторы

Дмитрий Долинин

Оператор
Владимир Ильин

Оператор

Композиторы

Владимир Дашкевич

Композитор