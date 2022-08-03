Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей
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Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей

Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей (фильм, 1981) смотреть онлайн

101981, Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей
Детектив, Криминал144 мин6+

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О фильме

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины…

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей»