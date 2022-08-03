Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей (фильм, 1981) смотреть онлайн

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины…

