Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается
Триллер, Криминал147 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается»
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борис
Клюев
- Актриса
Лариса
Гузеева
- ВКАктёр
Виктор
Корецкий
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ИМСценарист
Игорь
Масленников
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- Художник
Аркадий
Тигай
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич