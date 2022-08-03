Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается
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Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается

Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается
Триллер, Криминал147 мин6+

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О фильме

Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
147 мин / 02:27

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Двадцатый век начинается»