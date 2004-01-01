Превосходство Борна
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Превосходство Борна

Превосходство Борна (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.02004, The Bourne Supremacy
Боевики, Триллеры103 мин12+

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Сюжет

Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается подставленным и вынужден помимо возложенной на него задачи государственного значения спасать себя, а заодно и других небезразличных ему людей. В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна в Россию, где его ждет множество характерных для страны, но непривычных западному человеку сюрпризов.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Превосходство Борна»

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