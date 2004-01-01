Превосходство Борна (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается подставленным и вынужден помимо возложенной на него задачи государственного значения спасать себя, а заодно и других небезразличных ему людей. В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна в Россию, где его ждет множество характерных для страны, но непривычных западному человеку сюрпризов.



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