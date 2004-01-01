Превосходство Борна (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.02004, The Bourne Supremacy
Боевики, Триллеры103 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается подставленным и вынужден помимо возложенной на него задачи государственного значения спасать себя, а заодно и других небезразличных ему людей. В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна в Россию, где его ждет множество характерных для страны, но непривычных западному человеку сюрпризов.
Превосходство Борна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Брайан
Кокс
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ФПАктриса
Франка
Потенте
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ТГАктёр
Том
Гэллоп
- КРАктёр
Карел
Роден
- Сценарист
Тони
�Гилрой
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Даг
Лайман
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АМАктёр дубляжа
Александр
Морозов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- СХХудожница
Сара
Хортон
- ПВХудожник
Питер
Венхам
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл