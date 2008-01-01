Подмена (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.32008, Changeling
Триллеры, Драмы135 мин18+
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Сюжет
Лос-Анджелес, 20-е годы прошлого столетия. У женщины пропадает ребенок, и она обращается с заявлением в полицию. Через какое-то время к ней приводят мальчика и говорят, что это ее сын. Однако, несмотря на внешнее сходство, мать отказывается признать в мальчике своего ребенка, и ее отправляют в психиатрическую клинику. Благодаря своему другу, женщина приходит к выводу, что ее сын и несколько других детей стали жертвой маньяка. Она решает во что бы то ни стало узнать правду.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Джеффри
Донован
- ГГАктёр
Гэттлин
Гриффит
- Актёр
Майкл
Келли
- ПГАктёр
Питер
Герети
- Актёр
Колм
Фиор
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- Актриса
Эми
Райан
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Клинт
Иствуд