Подмена (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Лос-Анджелес, 20-е годы прошлого столетия. У женщины пропадает ребенок, и она обращается с заявлением в полицию. Через какое-то время к ней приводят мальчика и говорят, что это ее сын. Однако, несмотря на внешнее сходство, мать отказывается признать в мальчике своего ребенка, и ее отправляют в психиатрическую клинику. Благодаря своему другу, женщина приходит к выводу, что ее сын и несколько других детей стали жертвой маньяка. Она решает во что бы то ни стало узнать правду.



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