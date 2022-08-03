Пирамммида (фильм, 2010) смотреть онлайн

Пирамммида
8.82010, Пирамммида
Триллер, Криминал105 мин18+

О фильме

Россия, начало 90-х. Сергей Мамонтов ищет куда применить себя и свой интеллект. История о самом известном махинаторе современной России, создателе МММ, сумевшем обвести вокруг пальца 10 млн. человек.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пирамммида»