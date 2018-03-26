Биография

Сергей Мавроди — предприниматель, писатель, сценарист, продюсер. Родился в Москве 11 августа 1955 года. В детстве увлекался рисованием, окончил художественную школу. Высшее образование получил в Московском институте электронного машиностроения, после чего пару лет работал в одном из столичных НИИ. В 1990 годы совместно с родственниками создал кооператив «МММ», который занимался продажей зарубежных компьютеров и сопутствующих товаров. Мавроди — автор нескольких романов, повестей, дневников, поэм, стихов и пьес. Записывал аудиоверсии своих произведений, читал их в прямом эфире. Принимал участие в различных телепередачах, в том числе проекте «Моя правда», где известные люди рассказывают о себе. В конце 2018 года Ялтинский театр имени А. П. Чехова представил спектакль по роману Мавроди «Искушение». Сергей Мавроди интересовался кино и написал сценарии к нескольким проектам — фильмам ужасов «Мэри» и «Река», драме «Пирамммида». В 2015 году представил сериал «Зомби», где также выступил сценаристом и автором саундтреков. Картина и ее продолжения выходили на онлайн-платформах и собирали десятки миллионов просмотров. В ленте «Мэри» Мавроди также выступил одним из продюсеров. В 2017 году вышел короткометражный фильм Pyramid, в котором использовались кадры с участием Сергея Мавроди.