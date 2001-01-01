Перл Харбор (фильм, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
Любовные терзания на фоне Второй Мировой войны. Бен Аффлек, Джош Хартнетт и Кейт Бекинсейл в оскароносной драме от режиссера «Армагеддона» Майкла Бэя.
Рэйф и Дэнни — неразлучные друзья, которые с детства мечтают стать летчиками. Спустя годы оба поступают на службу ВВС США �и с нетерпением ждут окончания учений. Незадолго до того, как Рэйфа отправляют на службу в Англию, он без ума влюбляется в медсестру по имени Эвелин. Девушка ждет солдата домой и хранит верность любимому до тех пор, пока не приходит известие о его смерти. С трудом пережив утрату, Эвелин начинает испытывать нежные чувства к Денни. Между тем Рэйфу удалось выжить, но как раз когда он, вернувшись на родину, узнает о романе любимой женщины с лучшим другом, японская авиация совершает нападение на военную базу в Перл-Харборе.
Удастся ли выжить Рэйфу и Дэнни, чтобы разрешить конфликт и залечить душевные раны? Позвольте себе окунуться в трагическую историю картины «Перл Харбор» — фильм 2001 года скоро будет доступен на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Колм
Фиор
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Сценарист
Рэндалл
Уоллес
- КБПродюсер
Кенни
Бейтс
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- МЛХудожник
Мартин
Лэйн
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер