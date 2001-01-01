Перл Харбор (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Любовные терзания на фоне Второй Мировой войны. Бен Аффлек, Джош Хартнетт и Кейт Бекинсейл в оскароносной драме от режиссера «Армагеддона» Майкла Бэя.



Рэйф и Дэнни — неразлучные друзья, которые с детства мечтают стать летчиками. Спустя годы оба поступают на службу ВВС США �и с нетерпением ждут окончания учений. Незадолго до того, как Рэйфа отправляют на службу в Англию, он без ума влюбляется в медсестру по имени Эвелин. Девушка ждет солдата домой и хранит верность любимому до тех пор, пока не приходит известие о его смерти. С трудом пережив утрату, Эвелин начинает испытывать нежные чувства к Денни. Между тем Рэйфу удалось выжить, но как раз когда он, вернувшись на родину, узнает о романе любимой женщины с лучшим другом, японская авиация совершает нападение на военную базу в Перл-Харборе.



Удастся ли выжить Рэйфу и Дэнни, чтобы разрешить конфликт и залечить душевные раны? Позвольте себе окунуться в трагическую историю картины «Перл Харбор» — фильм 2001 года скоро будет доступен на нашем видеосервисе Wink!



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