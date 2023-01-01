Биография

Рэндалл Уоллес – сценарист, режиссер и продюсер. Также снимался в некоторых кинокартинах, играя незначительных эпизодических персонажей. Примерно с восьми лет писал рассказы. После школы поступил в калифорнийский университет Дьюка, где изучал филологию и богословие. Во время учебы увлекался боевыми искусствами и получил черный пояс по карате. Окончив университет, переехал в Лос-Анджелес, где начал писать романы и рассказы. Именно в это время его пригласили поучаствовать в написании сценариев к некоторым фильмам. Как актер участвовал в съемках кинокартин картин «Новичок» и «Красавцы». Однако роли Рэндалла Уоллеса были небольшими. Дебютом в области кино стало написание сценариев к небольшим сериалам. В числе первых проектов Уоллеса – кинокартины «Охотник», «Стингрей» и «Звездный человек». Однако настоящий успех пришел в 1995 году – после выхода драмы «Храброе сердце». Этот сценарий заинтересовал Мела Гибсона, который выступил в проекте актером и режиссером. Сценарий хвалили многие кинокритики, а сам Уоллес получил за него «Оскар» и «Золотой Глобус». Другие известные фильмы Рэндала Уоллеса – «Перл-Харбор», «Человек в железной маске», «Мы были солдатами» и «Чужеземец».