Wink
Фильмы
Ответный ход
Актёры и съёмочная группа фильма «Ответный ход»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ответный ход»

Режиссёры

Михаил Туманишвили

Михаил Туманишвили

Режиссёр

Актёры

Борис Галкин

Борис Галкин

Актёр
Вадим Спиридонов

Вадим Спиридонов

Актёр
Валентина Березуцкая

Валентина Березуцкая

Актриса
Елена Глебова

Елена Глебова

Актриса
Анатолий Кузнецов

Анатолий Кузнецов

Актёр
Михай Волонтир

Михай Волонтир

Актёр
Александр Пятков

Александр Пятков

Актёр
Лаймонас Норейка

Лаймонас Норейка

Laimonas Noreika
Актёр
Даниил Нетребин

Даниил Нетребин

Актёр
Владимир Маренков

Владимир Маренков

Актёр
Михаил Чигарёв

Михаил Чигарёв

Актёр
Анатолий Ромашин

Анатолий Ромашин

Актёр
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр
Е. Градов

Е. Градов

Актёр
Михаил Лещинский

Михаил Лещинский

Актёр
Семен Морозов

Семен Морозов

Актёр
Р. Московский

Р. Московский

Актёр
Александр Огнянов

Александр Огнянов

Актёр
Юрий Савельев

Юрий Савельев

Актёр
В. Шихат

В. Шихат

Актёр
Н. Володин

Н. Володин

Актёр
Юрий Захаренков

Юрий Захаренков

Актёр
А. Золото

А. Золото

Актёр
Валерий Хромушкин

Валерий Хромушкин

Актёр
Александр Иншаков

Александр Иншаков

Актёр

Сценаристы

Евгений Месяцев

Евгений Месяцев

Сценарист

Продюсеры

Виталий Богуславский

Виталий Богуславский

Продюсер

Операторы

Борис Бондаренко

Борис Бондаренко

Оператор

Композиторы

Виктор Бабушкин

Виктор Бабушкин

Композитор