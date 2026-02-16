Фильм Ответный ход

Ответный ход
1981, Ответный ход
Боевик, Драма12+
Командование южных решает послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Перед десантниками поставлены сложные задачи...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ответный ход»