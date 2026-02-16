Фильм Ответный ход

О фильме
Командование южных решает послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Перед десантниками поставлены сложные задачи...
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МТРежиссёр
Михаил
Туманишвили
- Актёр
Борис
Галкин
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ЕГАктриса
Елена
Глебова
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- МВАктёр
Михай
Волонтир
- Актёр
Александр
Пятков
- ЛНАктёр
Лаймонас
Норейка
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- ВМАктёр
Владимир
Маренков
- МЧАктёр
Михаил
Чигарёв
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- ЛБАктёр
Леонид
Белозорович
- ЕГАктёр
Е.
Градов
- МЛАктёр
Михаил
Лещинский
- Актёр
Семен
Морозов
- РМАктёр
Р.
Московский
- АОАктёр
Александр
Огнянов
- ЮСАктёр
Юрий
Савельев
- ВШАктёр
В.
Шихат
- НВАктёр
Н.
Володин
- ЮЗАктёр
Юрий
Захаренков
- АЗАктёр
А.
Золото
- ВХАктёр
Валерий
Хромушкин
- АИАктёр
Александр
Иншаков
- ЕМСценарист
Евгений
Месяцев
- ВБПродюсер
Виталий
Богуславский
- ББОператор
Борис
Бондаренко
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин