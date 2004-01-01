Нью-Йоркское такси (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.02004, Taxi
Боевики, Комедии93 мин12+
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Сюжет
Лихачка Белль Уильямс - самый быстрый таксист Нью-Йорка. Она мечтает о победе в настоящих соревнованиях гонщиков. И она близка к осуществлению своей мечты, пока на ее пути не встает полицейский Энди Уошберн, талантливый сыщик и совершенно бесталанный водитель.
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- Актриса
Куин
Латифа
- Актёр
Джимми
Фэллон
- ГСАктёр
Генри
Симмонс
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- ЖБАктриса
Жизель
Бундхен
- АКАктриса
Ана
Кристина Де Оливейра
- ИВАктри�са
Ингрид
Вандебош
- МААктриса
Мэгали
Амадей
- Актриса
Энн-Маргрет
- ККАктёр
Кристиан
Кейн
- БМАктёр
Борис
МакГайвер
- Актёр
Адриан
Мартинес
- ДЛАктёр
Джо
Лиси
- БУАктриса
Брина
Уайсс
- ДАктёр
ДжиКью
- ДДАктёр
Джои
Диаз
- Актёр
Рик
Овертон
- ДРАктёр
Джон
Ротмен
- МСАктёр
Майк
Сантана
- ХЧАктёр
Херман
Чавез
- ЛТАктёр
Лу
Торрес
- СРАктёр
Сиксто
Рамос
- МРАктёр
Марио
Робертс
- ДМАктёр
Джэми
Махони
- АЭАктриса
Аманда
Энка
- ДДАктёр
Джон
Дюрлер
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ИСАктёр
И.Н.
Сьеррос
- ЭШАктёр
Эрл
Шуман
- УКАктёр
Уильям
Коте
- РДАктёр
Райли
Дж. Мэтьюз мл.
- АЛАктёр
Адам
ЛеФевр
- ККАктёр
Кевин
Керолан
- ЭКАктёр
Эдвард
Конна
- ВИАктёр
Виктор
Исаак
- РФАктёр
Рамон
Фернандес
- Актёр
Джон
Красински
- ДСАктёр
Джей
Спадаро
- ШФАктриса
Ширелл
�Фергюсон-Коулман
- НКАктёр
Нашон
Кирз
- АДАктриса
Алли
Дэнзигер
- ТШАктёр
Тэннер
Шварц
- КБАктёр
Крис
Брандт
- ДЭАктёр
Джон
Эрик Браун
- ГКАктёр
Гелберт
Колома
- ДКАктёр
Дон
Каннингэм
- ДДАктриса
Дита
Де Леон
- ДФАктёр
Джон
Фаррер
- ДГАктёр
Джефф
Гордон
- ФХАктёр
Фрэнк
Хопф
- ВКАктриса
Вивиан
Калинов
- МКАктёр
Марк
Кубр
- ДЛАктёр
Джонатан
Лэтрой
- ЛЭАктриса
Ли
Энн Пауэрс
- РРАктёр
Роберт
Ресто
- МЭАктёр
Марти
Эли Шварц
- ХСАктриса
Хезер
Салливан
- ДВАктриса
Джессика
Верди
- Сценарист
Люк
Бессон
- РБСценарист
Роберт
Бен Гарант
- ТЛСценарист
Томас
Леннон
- ДКСценарист
Джим
Кауф
- Продюсер
Люк
Бессон
- Продюсер
Роберт
Симондс
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- МБХудожник
Мэйн
Берк
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ВБОператор
Вэнс
Берберри
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек
- ТБКомпозитор
Тим
Боланд