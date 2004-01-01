Нью-Йоркское такси
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Нью-Йоркское такси

Нью-Йоркское такси (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.02004, Taxi
Боевики, Комедии93 мин12+

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Сюжет

Лихачка Белль Уильямс - самый быстрый таксист Нью-Йорка. Она мечтает о победе в настоящих соревнованиях гонщиков. И она близка к осуществлению своей мечты, пока на ее пути не встает полицейский Энди Уошберн, талантливый сыщик и совершенно бесталанный водитель.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нью-Йоркское такси»

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