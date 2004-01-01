Нью-Йоркское такси (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Лихачка Белль Уильямс - самый быстрый таксист Нью-Йорка. Она мечтает о победе в настоящих соревнованиях гонщиков. И она близка к осуществлению своей мечты, пока на ее пути не встает полицейский Энди Уошберн, талантливый сыщик и совершенно бесталанный водитель.



Нью-Йоркское такси смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.