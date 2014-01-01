Неудержимые 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Новая часть экшн-франшизы Сильвестра Сталлоне, в которой, помимо привычных звезд, сыграли Уэсли Снайпс, Антонио Бандерас, Ронда Раузи, Харрисон Форд и Мэл Гибсон. Теперь — в правильном переводе Гоблина. Услуги команды наемников под названием Неудержимые вновь потребовались ЦРУ. Их новое задание — не дать разрушительному вакуумному оружию попасть не в те руки. Для этого Барни Росс вместе с товарищами спасают из заключения бывшего члена группы, медика и специалиста по холодному оружию Дока. Теперь их путь лежит в Сомали, К удивлению Неудержимых, одним из участников преступной сделки оказывается Конрад Стоунбэнкс, тоже когда-то входивший в их ряды, но долгое время считавшийся мертвым. Стоунбэнксу удается сбежать, а команда Росса только чудом остается в живых. Барни не хочет подвергать своих старых друзей опасности и собирает новую молодую команду. Но ветераны так просто не сдадутся. Как сработаются два поколения наемников, расскажет фильм «Неудержимые 3» 2014 года — в хорошем качестве и переводе Гоблина его можно смотреть на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Патрик
Хьюз
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Терри
Крюс
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- КРСценарист
Крейтон
Ротенбергер
- КБСценарист
Кэтрин
Бенедикт
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- Продюсер
Ави
Лернер
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- КАХудожница
Кристен
Адамс
- КБХудожница
Келли
Берри
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер