Неудержимые 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Новая часть экшн-франшизы Сильвестра Сталлоне, в которой, помимо привычных звезд, сыграли Уэсли Снайпс, Антонио Бандерас, Ронда Раузи, Харрисон Форд и Мэл Гибсон. Теперь — в правильном переводе Гоблина. Услуги команды наемников под названием Неудержимые вновь потребовались ЦРУ. Их новое задание — не дать разрушительному вакуумному оружию попасть не в те руки. Для этого Барни Росс вместе с товарищами спасают из заключения бывшего члена группы, медика и специалиста по холодному оружию Дока. Теперь их путь лежит в Сомали, К удивлению Неудержимых, одним из участников преступной сделки оказывается Конрад Стоунбэнкс, тоже когда-то входивший в их ряды, но долгое время считавшийся мертвым. Стоунбэнксу удается сбежать, а команда Росса только чудом остается в живых. Барни не хочет подвергать своих старых друзей опасности и собирает новую молодую команду. Но ветераны так просто не сдадутся. Как сработаются два поколения наемников, расскажет фильм «Неудержимые 3» 2014 года — в хорошем качестве и переводе Гоблина его можно смотреть на Wink.



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