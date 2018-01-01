Wink
Фильмы
Мстители: Финал
Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители: Финал»

Режиссёры

Энтони Руссо

Anthony Russo
Режиссёр
Джо Руссо

Joe Russo
Режиссёр

Актёры

Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрTony Stark / Iron Man
Крис Эванс

Chris Evans
АктёрSteve Rogers / Captain America
Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрBruce Banner / Hulk
Крис Хемсворт

Chris Hemsworth
АктёрThor
Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Джереми Реннер

Jeremy Renner
АктёрClint Barton / Hawkeye
Дон Чидл

Don Cheadle
АктёрJames Rhodes / War Machine
Пол Радд

Paul Rudd
АктёрScott Lang / Ant-Man
Бри Ларсон

Brie Larson
АктрисаCarol Danvers / Captain Marvel
Карен Гиллан

Karen Gillan
АктрисаNebula

Сценаристы

Кристофер Маркус

Christopher Markus
Сценарист
Стивен МакФили

Stephen McFeely
Сценарист
Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Митчелл Белл

Mitchell Bell
Продюсер
Эри Коста

Ari Costa
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа

Художники

Бит Фрутигер

Beat Frutiger
Художник
Кевин Хулихан

Kevin Houlihan
Художник

Монтажёры

Джеффри Форд

Jeffrey Ford
Монтажёр

Операторы

Трент Опалок

Trent Opaloch
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор