После того как Танос уничтожил половину населения Земли оставшиеся в живых супергерои готовят ответный ход. Заключительная часть саги о Камнях Бесконечности со всеми звездами киновселенной Marvel.



План Таноса сработал: при помощи Камней Бесконечности он стер с лица земли половину людей. На поиски Безумного Титана вылетает команда из уцелевших Мстителей, которые надеются отыскать могущественные артефакты и использовать их снова, чтобы отменить щелчок. Однако выясняется, что Танос уже уничтожил все Камни, так что герои оказываются в тупике. Тем не менее надежда все еще теплится: через пять лет из Квантового мира возвращается Человек-муравей, для которого прошло всего лишь пять часов. Это наводит героев на мысль, что с помощью квантовой энергии они могут отправиться в прошлое, чтобы предотвратить трагедию.



Смотреть «Мстители Финал» обязательно всем поклонникам киновселенной Marvel. Это эпичное завершение грандиозной истории, где судьбоносные сражения и подвиги супергероев определяют будущее вселенной. Станьте свидетелями кульминации, мастерски балансирующей между экшеном, драмой и юмором.

