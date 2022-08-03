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Мстители: Финал (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
После того как Танос уничтожил половину населения Земли оставшиеся в живых супергерои готовят ответный ход. Заключительная часть саги о Камнях Бесконечности со всеми звездами киновселенной Marvel.
План Таноса сработал: при помощи Камней Бесконечности он стер с лица земли половину людей. На поиски Безумного Титана вылетает команда из уцелевших Мстителей, которые надеются отыскать могущественные артефакты и использовать их снова, чтобы отменить щелчок. Однако выясняется, что Танос уже уничтожил все Камни, так что герои оказываются в тупике. Тем не менее надежда все еще теплится: через пять лет из Квантового мира возвращается Человек-муравей, для которого прошло всего лишь пять часов. Это наводит героев на мысль, что с помощью квантовой энергии они могут отправиться в прошлое, чтобы предотвратить трагедию.
Смотреть «Мстители Финал» обязательно всем поклонникам киновселенной Marvel. Это эпичное завершение грандиозной истории, где судьбоносные сражения и подвиги супергероев определяют будущее вселенной. Станьте свидетелями кульминации, мастерски балансирующей между экшеном, драмой и юмором.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD, SD
Время232 мин / 03:52
Рейтинг
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Пол
Радд
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актриса
Карен
Гиллан
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ЭКПродюсер
Эри
Коста
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- КХХудожник
Кевин
Хулихан
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ТООператор
Трент
Опалок
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри