Мстители 3D
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Мстители 3D

Мстители 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Avengers
Фантастика, Фэнтези137 мин12+

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О фильме

Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И. Т., собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку Локки на Землю. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и Чeрная Вдова вступают в войну с захватчиком.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители 3D»