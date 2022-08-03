Мстители 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Avengers
Фантастика, Фэнтези137 мин12+
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О фильме
Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И. Т., собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку Локки на Землю. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и Чeрная Вдова вступают в войну с захватчиком.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Джон
Фавро
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- БЭХудожник
Бенжамин
Эдельберг
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- БХХудожник
Билли
Хантер
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри