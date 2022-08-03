Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И. Т., собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку Локки на Землю. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и Чeрная Вдова вступают в войну с захватчиком.

