Миссия: невыполнима 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Покой Итану Ханту, решившему взять тайм-аут и остепениться, только снится. Лучшая ученица Ханта похищена коварным оружейным бароном Оуэном Девианом, и Итан вместе с оперативниками IMF берется за ее вызволение. Команде придется пройти множество испытаний и побывать в Ватикане и Шанхае.



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