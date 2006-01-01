Миссия: невыполнима 3
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Миссия: невыполнима 3

Миссия: невыполнима 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.72006, Mission: Impossible III
Боевики, Триллеры120 мин18+

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Сюжет

Покой Итану Ханту, решившему взять тайм-аут и остепениться, только снится. Лучшая ученица Ханта похищена коварным оружейным бароном Оуэном Девианом, и Итан вместе с оперативниками IMF берется за ее вызволение. Команде придется пройти множество испытаний и побывать в Ватикане и Шанхае.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия: невыполнима 3»

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