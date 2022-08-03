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Люди Икс: Последняя битва

Люди Икс: Последняя битва (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.12006, X-Men: The Last Stand
Фантастика, Боевик99 мин12+

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О фильме

Людям Икс приходится вступить в битву с самой эволюцией в лице их воскресшего товарища по команде… Джин Грэй, возрожденная в облике Темного Феникса, представляет опасность не только для самой себя, но и для всей человеческой расы.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Последняя битва»