Люди Икс: Первый класс (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, X-Men: First Class
Фантастика, Боевик126 мин12+
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О фильме
Фильм расскажет нам о том, как сформировались профессор Ксавье и Магнито, о процессе основания школы Ксавье для детей-мутантов и, наконец, о том, что же произошло между двумя закадычными друзьями и почему они расстались.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МВРежиссёр
Мэттью
Вон
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Зои
Кравиц
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- ЭМСценарист
Эшли
Миллер
- ЗССценарист
Зак
Стенц
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- МВСценарист
Мэттью
Вон
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Брайан
Сингер
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- СКХудожник
Стив
Купер
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман