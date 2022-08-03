Люди Икс: Первый класс
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Люди Икс: Первый класс

Люди Икс: Первый класс (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, X-Men: First Class
Фантастика, Боевик126 мин12+

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О фильме

Фильм расскажет нам о том, как сформировались профессор Ксавье и Магнито, о процессе основания школы Ксавье для детей-мутантов и, наконец, о том, что же произошло между двумя закадычными друзьями и почему они расстались.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Первый класс»