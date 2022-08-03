Лед (фильм, 2018) смотреть онлайн

Лед
Мелодрама, Драма112 мин12+

Трудолюбивая фигуристка Надя на заре успеха получает тяжелую травму. Вернувшись в родной Иркутск, она заново обретает мечту – благодаря своей сибирской стойкости и неожиданной любви.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

