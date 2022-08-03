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Ландыш серебристый

Ландыш серебристый (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Ландыш серебристый
Мюзикл, Мелодрама87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Как стать звездой? Юная Зоя Мисочкина в каталажке провинциального городка Локотки знакомится с двумя продюсерами — Придорожным и Болотовым. Зоя страстно хочет петь, поэтому увязывается за новыми знакомыми...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ландыш серебристый»