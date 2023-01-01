Биография

Спартак Сумченко – актер театра и кино, имеет педагогическое и музыкальное образование, владеет гитарой, контрабасом и балалайкой. Российские зрители знают его по ролям в сериалах «Кто в доме хозяин?», «Кодекс чести», «Игра». Будущий актер родился в Москве в 1973 г. Его отец был спортсменом, тренером, занимался бодибилдингом. Мать работала в педагогическом колледже, а затем стала директором частной школы. Мальчик с ранних лет увлекался боевыми искусствами, ходил в секции карате и дзюдо. Окончив школу, он поступил в педагогический колледж. В студенческие годы юноша начал участвовать в любительских театральных постановках. Первые роли Спартак Сумченко сыграл на сцене студенческого театра. В 1992 г. он окончил колледж и стал педагогом начальных классов. Однако после службы в армии понял, что педагогика его совсем не привлекает, и записался на подготовительные курсы во ВГИК. Позже стал студентом ВТУ им. Щукина, которое окончил в 1999 г. В кино актер начал сниматься с 1997 г. Дебютным фильмом Спартака Сумченко стала драма «Кризис среднего возраста». В 2000 г. он появился в роли бандита в комедийной мелодраме «Ландыш серебристый». В образе главных персонажей актер предстал в картинах «Кодекс чести», «Игра», «Игра. Реванш».