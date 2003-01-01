Халк (фильм, 2003) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический боевик «Халк» — фильм 2003 года, рассказывающий историю появления одного из самых популярных персонажей киновселенной Marvel — зеленокожего громилы Халка.
Талантливый ученый Брюс Бэннер вместе со своей коллегой и бывшей девушкой Бэтти работает над проектом по м�гновенной регенерации клеток с помощью нанотехнологий. В какой-то момент научное оборудование выходит из строя, и Брюс получает смертельную дозу гамма-излучения. Несмотря на это, мужчина не только остается жив, но и обретает суперспособность: теперь, испытывая сильные эмоции, он может превращаться в гигантского зеленого монстра — Халка. Этот дар вызывает интерес у отца Бэтти — генерала Росса, а также у родного отца Брюса — Дэвида Бэннера. Оба надеются использовать силу Халка в корыстных целях.
Это не просто супергеройское кино, а психологическая драма, где основной акцент делается на переживаниях главного героя. Смотреть «Халк» стоит, если вместо блокбастерного фаст-фуда вы хотите найти философскую историю о личной трагедии и попытках обуздать собственные эмоции.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
- Режиссёр
Энг
Ли
- Актёр
Эрик
Бана
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Ник
Нолти
- ПКАктёр
Пол
Керси
- КБАктриса
Кара
Буоно
- ТТАктёр
Тодд
Тэсэн
- КОАктёр
Кевин
О. Ранкин
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- ДТСценарист
Джон
Турман
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ДШПродюсер
Джеймс
Шеймус
- Продюсер
Кевин
Файги
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман