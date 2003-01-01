Халк (фильм, 2003) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Халк» — фильм 2003 года, рассказывающий историю появления одного из самых популярных персонажей киновселенной Marvel — зеленокожего громилы Халка.



Талантливый ученый Брюс Бэннер вместе со своей коллегой и бывшей девушкой Бэтти работает над проектом по м�гновенной регенерации клеток с помощью нанотехнологий. В какой-то момент научное оборудование выходит из строя, и Брюс получает смертельную дозу гамма-излучения. Несмотря на это, мужчина не только остается жив, но и обретает суперспособность: теперь, испытывая сильные эмоции, он может превращаться в гигантского зеленого монстра — Халка. Этот дар вызывает интерес у отца Бэтти — генерала Росса, а также у родного отца Брюса — Дэвида Бэннера. Оба надеются использовать силу Халка в корыстных целях.



Это не просто супергеройское кино, а психологическая драма, где основной акцент делается на переживаниях главного героя. Смотреть «Халк» стоит, если вместо блокбастерного фаст-фуда вы хотите найти философскую историю о личной трагедии и попытках обуздать собственные эмоции.



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