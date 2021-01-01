Кэндимен
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Кэндимен

Кэндимен (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.82021, Candyman
Ужасы87 мин18+

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Сюжет

Экранизация городской легенды по сценарию мастера хоррора Джордана Пила. Перезапуск классики 90-х с актуальным социальным подтекстом. Есть в Чикаго поверье о маньяке из потустороннего мира. Жуткий призрак с крюком вместо руки безжалостен к своим жертвам. А главное, вызвать его в мир живых проще простого: пять раз произнести имя потустороннего маньяка перед зеркалом. Легендой о призрачном убийце заинтересовался талантливый художник Энтони Маккой. Он даже посвятил целую выставку мифическому маньяку. И сразу убедился, что легенда про убийцу из зеркала – не выдумка.

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Информация

Страна
Канада, США, Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кэндимен»

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