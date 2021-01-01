Кэндимен (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Candyman
Ужасы87 мин18+
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Сюжет
Экранизация городской легенды по сценарию мастера хоррора Джордана Пила. Перезапуск классики 90-х с актуальным социальным подтекстом. Есть в Чикаго поверье о маньяке из потустороннего мира. Жуткий призрак с крюком вместо руки безжалостен к своим жертвам. А главное, вызвать его в мир живых про�ще простого: пять раз произнести имя потустороннего маньяка перед зеркалом. Легендой о призрачном убийце заинтересовался талантливый художник Энтони Маккой. Он даже посвятил целую выставку мифическому маньяку. И сразу убедился, что легенда про убийцу из зеркала – не выдумка.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Ниа
ДаКоста
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- Актриса
Тейона
Паррис
- Актёр
Нэйтан
Стюарт-Джарретт
- Актёр
Колман
Доминго
- Актёр
Кайл
Каминский
- Актриса
Ванесса
Уильямс
- Актёр
Брайан
Кинг
- Актриса
Мириам
Мосс
- Актриса
Ребекка
Спенс
- Актёр
Карл
Клемонс-Хопкинс
- Сценарист
Джордан
Пил
- Сценарист
Уин
Розенфельд
- Сценарист
Ниа
ДаКоста
- БРСценарист
Бернард
Роуз
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ДПХудожница
Джэми
Приммер
- РУХудожник
Райан
Уотсон
- КХМонтажёр
Катрин
Хедстрём
- Композитор
Роберт
А. Лоу