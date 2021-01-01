Кэндимен (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация городской легенды по сценарию мастера хоррора Джордана Пила. Перезапуск классики 90-х с актуальным социальным подтекстом. Есть в Чикаго поверье о маньяке из потустороннего мира. Жуткий призрак с крюком вместо руки безжалостен к своим жертвам. А главное, вызвать его в мир живых про�ще простого: пять раз произнести имя потустороннего маньяка перед зеркалом. Легендой о призрачном убийце заинтересовался талантливый художник Энтони Маккой. Он даже посвятил целую выставку мифическому маньяку. И сразу убедился, что легенда про убийцу из зеркала – не выдумка.



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