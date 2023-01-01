Биография

Кайл Каминский — американский актер, продюсер и композитор. Родился в Иллинойсе 20 июня 1994 года. Будущий актер увлекался театром и музыкой. Окончил школу бизнеса Келли в университете Индианы, получив степень в области финансов, а затем переехал в Лос-Анджелес, чтобы сделать актерскую карьеру. В 2015 году Каминский написал саундтрек к сериалу Darcy’s Tales. Кайл Каминский только начинает актерскую карьеру. В 2015 году он сыграл в короткометражке «10 минут насилия», после чего участвовал в серии малоизвестных фильмов. В 2017 году отметился в драме «Драйвер-Икс», а в 2020 году получил первую заметную роль в хорроре «Кэндимен».