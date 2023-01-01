Биография

Ниа ДаКоста — американская сценаристка, режиссер и продюсер. Родилась в Бруклине 8 ноября 1989 года. В школьном возрасте Ниа интересовалась в большей степени писательским ремеслом. Вектор пристрастий резко сменился, когда она с классом посмотрела «Апокалипсис сегодня» Френсиса Форда Копполы. Будущая кинодеятельница окончила Нью-Йорксую школу искусств Тиш. Параллельно девушка работала ассистентом на телевидении. Первой полнометражной работой Ниа ДаКосты стала криминальная драма «Лесок» 2018 года с Тессой Томпсон и Лили Джеймс в главных ролях. Также режиссер сняла два эпизода для британского сериала «Главарь». После того, как ДаКоста сняла короткометражку «Кэндимен», ее пригласили режиссировать сиквел, который вышел на российские экраны в 2021 году. В 2023 году планируется выход новой главы линейки Marvel — фильма «Марвелы», снятого той же ДаКостой.