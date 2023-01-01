Биография

Ребекка Спенс — американская актриса и сценаристка. Родилась в Чикаго 18 апреля 1976 года. После получения степени бакалавра в колледже Хендрикса Ребекка присоединилась к театральной труппе Steppenwolf в Чикаго. Четырежды номинировалась на премию Джозефа Джефферсона за роли в спектаклях «Эти сияющие жизни», «Опасные связи» и «Как начинался мир». Сериал «Побег» стал первой работой Ребекки Спенс на телевидении. Фильмы, в которых снималась Спенс: «Заражение», «Джонни Д», «Кэндимен», «Человек из стали». Среди заметных сериальных работ числятся музыкальная драма «Империя» и шоу о пожарных «Чикаго в огне», состоящий из 11 сезонов.