Биография

Тейона Паррис — американская актриса театра и кино, продюсер. Родилась в Вашингтоне 22 сентября 1987 года. С раннего детства Тейона участвует в конкурсах талантов. Окончила школу искусств и гуманитарных наук в Южной Каролине, после чего поступила в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, где получила актерское образование. В начале карьеры играет в театре. Тейона Паррис дебютировала на телевидении в 2010 году и снялась в эпизоде сериала «Хорошая жена», но известность обрела после роли в титулованном хите телеканала AMC «Безумцы». В 2015 году Тейона получает ведущую роль в картине Спайка Ли «Чирак», а в 2020 году в сиквеле хоррора «Кэндимен». В 2021 году присоединяется к вселенной Marvel и исполняет роль Моники Рембо в «Ванда/Вижн».