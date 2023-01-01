Биография

Карл Клемонс-Хопкинс — американский актер театра и кино, продюсер. Родился в штате Джорджия. Клемонс-Хопкинс причисляет себя к квир сообществу. Начинает актерскую карьеру в театре и в 2014 году номинируется на премию Бэрримора, которая присуждается за выдающиеся достижения в театральной области. Актерская карьера Карла Клемонса-Хопкинса стартовала относительно недавно. Впервые снимается в сериале «Полиция Чикаго» в 2018 году, а в 2020 году в его ответвлении «Медики Чикаго». Успешные киноработы Карла: «Канал-стрит», «Кэндимен».