Биография

Роберт А. Лоу — американский композитор, актер и музыкант. Родился в 1975 году. Роберт больше известен как исполнитель под псевдонимом Lichens, который коллаборировал с группой Exposions in the Sky. В 2013 году Лоу стал главным героем документального фильма Бена Риверса и Бена Расселла «Заклятье, что отпугнет тьму». Как композитор Роберт А. Лоу тесно сотрудничал с Йоханом Йоханнссеном над картинами Дени Вильнева «Прибытие» и «Убийца». Его сольные работы — хорроры «Последние добрые слова» 2012 года и «Кэндимен» 2020 года. В 2022 году выпускает саундтрек к фильму «Мастер» с Реджиной Холл в главной роли.