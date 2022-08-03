Исход: цари и боги
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Исход: цари и боги

Исход: цари и боги (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Exodus: Gods and Kings
Фэнтези, Драма144 мин18+

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О фильме

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена. Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу.

Страна
США, Великобритания, Испания
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исход: цари и боги»