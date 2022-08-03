Исход: цари и боги (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.12014, Exodus: Gods and Kings
Фэнтези, Драма144 мин18+
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О фильме
Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена. Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу.
СтранаСША, Великобритания, Испания
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время144 мин / 02:24
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Джон
Туртурро
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актриса
Мария
Вальверде
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Бен
Кингсли
- ИЭАктёр
Исаак
Эндрюс
- ХААктриса
Хиам
Аббасс
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- ДКСценарист
Джефри
Кейн
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Марк
Хаффам
- Продюсер
Майкл
Шефер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ЛМХудожник
Луиджи
Маркионе
- ОСХудожник
Оскар
Семпере
- БРМонтажёр
Билли
Рич
- Оператор
Дариуш
Вольски
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас