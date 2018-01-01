Wink
Исход: цари и боги
Актёры и съёмочная группа фильма «Исход: цари и боги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Исход: цари и боги»

Режиссёры

Ридли Скотт

Ridley Scott
Режиссёр

Актёры

Кристиан Бэйл

Christian Bale
АктёрMoses
Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
АктёрRamses
Джон Туртурро

John Turturro
АктёрSeti
Аарон Пол

Aaron Paul
АктёрJoshua
Бен Мендельсон

Ben Mendelsohn
АктёрViceroy Hegep
Мария Вальверде

María Valverde
АктрисаZipporah
Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаTuya
Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрNun
Исаак Эндрюс

Isaac Andrews
АктёрMalak
Хиам Аббасс

Hiam Abbass
АктрисаBithia

Сценаристы

Адам Купер

Adam Cooper
Сценарист
Билл Колладж

Bill Collage
Сценарист
Джефри Кейн

Jeffrey Caine
Сценарист
Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Сценарист

Продюсеры

Питер Чернин

Peter Chernin
Продюсер
Марк Хаффам

Mark Huffam
Продюсер
Майкл Шефер

Michael Schaefer
Продюсер
Ридли Скотт

Ridley Scott
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Оливер Ходж

Oliver Hodge
Художник
Джеймс Льюис

James Lewis
Художник
Луиджи Маркионе

Luigi Marchione
Художник
Оскар Семпере

Óscar Sempere
Художник

Монтажёры

Билли Рич

Billy Rich
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Альберто Иглесиас

Alberto Iglesias
Композитор