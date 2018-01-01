Гоголь. Страшная месть (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Гоголь. Страшная месть
Детективы, Триллеры102 мин18+
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Сюжет
Заключительная часть необычного и яркого проекта о Гоголе-детективе с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях. Следователь Гуро возвращается, а Гоголь отходит от летаргического сна, чтобы вместе возобновить погоню за Тeмным всадником и поставить точку в его истории.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Евгений
Стычкин
- АСАктёр
Артем
Сучков
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Ян
Цапник
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актёр
Артём
Ткаченко
- НМСценарист
Наташа
Меркулова
- АЧСценарист
Алексей
Чупов
- Сценарист
Александр
Цекало
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- Продюсер
Александр
Цекало
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- Художница
Виктория
Игумнова
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РОКомпозитор
Райан
Оттер