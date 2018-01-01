Гоголь. Страшная месть
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Гоголь. Страшная месть

Гоголь. Страшная месть (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Гоголь. Страшная месть
Детективы, Триллеры102 мин18+

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Сюжет

Заключительная часть необычного и яркого проекта о Гоголе-детективе с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях. Следователь Гуро возвращается, а Гоголь отходит от летаргического сна, чтобы вместе возобновить погоню за Тeмным всадником и поставить точку в его истории.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гоголь. Страшная месть»

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