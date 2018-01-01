Гоголь. Страшная месть (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Заключительная часть необычного и яркого проекта о Гоголе-детективе с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях. Следователь Гуро возвращается, а Гоголь отходит от летаргического сна, чтобы вместе возобновить погоню за Тeмным всадником и поставить точку в его истории.



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