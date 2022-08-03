Джуманджи: Зов джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.32017, Jumanji: Welcome to the Jungle
Фэнтези, Приключения114 мин18+
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О фильме
Новая партия волшебной игры «Джуманджи», открывающей двери в дикий и опасный мир. Ее заложниками становятся четверо старшеклассников, которые застревают в джунглях в облике компьютерных персонажей.
СтранаСША, Канада, Мексика, Австралия, Великобритания, Индия
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Кевин
Харт
- Актёр
Джек
Блэк
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актёр
Риз
Дэрби
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Ник
Джонас
- Актёр
Алекс
Вулф
- СБАктёр
Сер’Дариус
Блэйн
- МААктриса
Мэдисон
Айсмен
- ЭССценарист
Эрик
Соммерс
- СРСценарист
Скотт
Розенберг
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- ХГПродюсер
Хирам
Гарсиа
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СКХудожник
Стив
Купер
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман