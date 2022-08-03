Джуманджи: Зов джунглей
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Джуманджи: Зов джунглей

Джуманджи: Зов джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.32017, Jumanji: Welcome to the Jungle
Фэнтези, Приключения114 мин18+

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О фильме

Новая партия волшебной игры «Джуманджи», открывающей двери в дикий и опасный мир. Ее заложниками становятся четверо старшеклассников, которые застревают в джунглях в облике компьютерных персонажей.

Страна
США, Канада, Мексика, Австралия, Великобритания, Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джуманджи: Зов джунглей»