Биография

Джейк Кэздан — режиссер, продюсер, сценарист, актер. Родился 28 октября 1974 года. В фильмографии актера три роли в кинокартинах, 16 режиссерских работ, а также три продюсерских проекта. Отец Джейка, Лоуренс Кэздан — известный кинорежиссер, чьи фильмы неоднократно были номинированы на «Оскар» и другие престижные награды. Первым фильмом Джейка Кэздана стала кинодрама отца «Большое разочарование». Юному актеру на тот момент исполнилось 9 лет, он сыграл сына главных героев. Картина получила три номинации на «Оскар», две номинации на премию «Золотой Глобус» и одну BAFTA. Два года спустя небольшую роль Джейк Кэздан исполнил в еще одном удачном проекте отца, вестерне «Сильверадо», который снова был номинирован на «Оскар» и получил приз Венецианского кинофестиваля. В 1988 году снялся в фильме отца «Турист поневоле», который также был номинирован на главную голливудскую премию и получил один приз. Среди успешных режиссерских работ Джейка Кэздана — комедийный фильм «Взлеты и падения: история Дьюи Кокса» 2007 года. Кинолента была номинирована на «Золотой глобус» и премию «Грэмми». В 2017 году снял сиквел фильма «Джуманджи».