Wink
Фильмы
Достать коротышку
Актёры и съёмочная группа фильма «Достать коротышку»

Актёры и съёмочная группа фильма «Достать коротышку»

Режиссёры

Барри Зонненфельд

Барри Зонненфельд

Barry Sonnenfeld
Режиссёр

Актёры

Джон Траволта

Джон Траволта

John Travolta
АктёрChili Palmer
Джин Хэкмен

Джин Хэкмен

Gene Hackman
АктёрHarry Zimm
Рене Руссо

Рене Руссо

Rene Russo
АктрисаKaren Flores
Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
АктёрMartin Weir
Деннис Фарина

Деннис Фарина

Dennis Farina
АктёрRay 'Bones' Barboni
Делрой Линдо

Делрой Линдо

Delroy Lindo
АктёрBo Catlett
Джеймс Гандольфини

Джеймс Гандольфини

James Gandolfini
АктёрBear
Дэвид Пэймер

Дэвид Пэймер

David Paymer
АктёрLeo Devoe
Джон Грайз

Джон Грайз

Jon Gries
АктёрRonnie Wingate
Мигель Сандовал

Мигель Сандовал

Miguel Sandoval
АктёрMr. Escobar

Сценаристы

Скотт Фрэнк

Скотт Фрэнк

Scott Frank
Сценарист
Элмор Леонард

Элмор Леонард

Elmore Leonard
Сценарист

Продюсеры

Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
Продюсер
Майкл Шамберг

Майкл Шамберг

Michael Shamberg
Продюсер
Стейси Шер

Стейси Шер

Stacey Sher
Продюсер
Грэм Плейс

Грэм Плейс

Graham Place
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

Актёр дубляжа
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Владимир Ферапонтов

Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа

Художники

Бетси Хайман

Бетси Хайман

Betsy Heimann
Художница

Операторы

Дональд Питермен

Дональд Питермен

Donald Peterman
Оператор

Композиторы

Джон Лури

Джон Лури

John Lurie
Композитор