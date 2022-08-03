Достать коротышку
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Достать коротышку

Достать коротышку (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Get Shorty
Триллер, Комедия100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гангстер и рэкетир Чили Палмер, попав в Голливуд, где ему предстояло выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии, принимает решение снять фильм, используя для сюжета свой личный богатый опыт и глубокое знание кино, которое он обожает.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Достать коротышку»