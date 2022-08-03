Гангстер и рэкетир Чили Палмер, попав в Голливуд, где ему предстояло выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии, принимает решение снять фильм, используя для сюжета свой личный богатый опыт и глубокое знание кино, которое он обожает.

