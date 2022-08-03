Достать коротышку (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Get Shorty
Триллер, Комедия100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Гангстер и рэкетир Чили Палмер, попав в Голливуд, где ему предстояло выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии, принимает решение снять фильм, используя для сюжета свой личный богатый опыт и глубокое знание кино, которое он обожает.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актриса
Рене
Руссо
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- Актёр
Делрой
Линдо
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ЭЛСценарист
Элмор
Леонард
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- ГППродюсер
Грэм
Плейс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- ДЛКомпозитор
Джон
Лури